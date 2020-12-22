«Он давно катился по наклонной». Губерниев — о Нортуге, которому дали 7 месяцев тюрьмы

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы. Напомним, Нортуга приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также его пожизненно лишили водительских прав.
«Он давно катился по такой наклонной плоскости, пьянствовал, наркотики, режим нарушал. Было ощущение, что он такая рок-звезда 70-х годов, а не величайший спортсмен. Удивительно, что его поведение не обсуждали норвежские лыжники и биатлонисты.
Всё это назревало, он своим поведением и отношением говорил о том, что наказание неминуемо. Теперь посмотрим, насколько раскаяние у него серьёзное. Хочется, чтобы Нортуг вернулся на свободу с чистой совестью», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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