Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Он давно катился по наклонной». Губерниев — о Нортуге, которому дали 7 месяцев тюрьмы

«Он давно катился по наклонной». Губерниев — о Нортуге, которому дали 7 месяцев тюрьмы
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы. Напомним, Нортуга приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также его пожизненно лишили водительских прав.

«Он давно катился по такой наклонной плоскости, пьянствовал, наркотики, режим нарушал. Было ощущение, что он такая рок-звезда 70-х годов, а не величайший спортсмен. Удивительно, что его поведение не обсуждали норвежские лыжники и биатлонисты.

Всё это назревало, он своим поведением и отношением говорил о том, что наказание неминуемо. Теперь посмотрим, насколько раскаяние у него серьёзное. Хочется, чтобы Нортуг вернулся на свободу с чистой совестью», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Двукратному олимпийскому чемпиону Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020