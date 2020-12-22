Конькобежец Казелин временно отстранён РУСАДА из-за положительного результата допинг-теста

Чемпион России 2018 года конькобежец Михаил Казелин сообщил, что временно отстранён РУСАДА из-за положительного результата допинг-теста.

«Уверен, многие из вас заметили, что я не выступаю с конца октября. Чтобы избежать сплетен и домыслов, хотел бы прояснить ситуацию.



В данный момент я временно отстранён РУСАДА на основании неблагоприятного результата анализа пробы, которую они взяли у меня в начале октября. Конечно, эта новость была шоком, однако сейчас я уже знаю, откуда в моём организме появилась запрещенная субстанция. Проверка спортивного питания, которое я принимал незадолго до сдачи пробы, подтвердила, что оно загрязнено допингом.



Сейчас мы проводим дополнительные исследования, с целью собрать как можно больше доказательств того, что я стал жертвой недобросовестного производителя спортпита. Называть бренд и продукт, где всё нашли, пока не могу.



В данный момент не могу нормально тренироваться, половина сезона уже прошла, и сложно прогнозировать, когда в этой истории будет поставлена финальная точка, потому что все эти проверки спортпита — дело небыстрое. Одно могу сказать совершенно искренне: никогда сознательно не принимал ничего запрещённого, так что совесть моя перед всеми — соперниками, друзьями и, конечно, моей семьёй — чиста», — написал Казелин на своей странице в сети «ВКонтакте».