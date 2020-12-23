Американский журнал признал Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту в 2020 году

Американский журнал Track & Field, освещающий лёгкую атлетику признал трёхкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
В текущем году Ласицкене выиграла все пять турниров, в которых принимала участие. Её лучший результат — выступление на турнире «Русская зима» 9 февраля, где она преодолела планку на высоте 2,05 метра. На второе место журнал поставил украинку Ярославу Магучих, на третье — её соотечественницу Юлию Левченко.
27-летняя Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018), двукратная чемпионка Европы в помещении (2015, 2019), трёхкратная победительница командного чемпионата Европы (2013, 2014, 2015), двукратная победительница Континентального кубка IAAF (2014, 2018), четырёхкратная чемпионка России (2014, 2017, 2018, 2019), пятикратная чемпионка России в помещении (2014, 2015, 2017, 2018, 2019), чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.
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