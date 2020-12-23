«Какая фемина». Дмитрий Губерниев оценил фото Юлии Ефимовой в эффектном платье

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новым фото с подписчиками. Спортсменка сфотографировалась в эффектном платье.

Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ефимовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фото Ефимовой, написав: «Какая фемина».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.