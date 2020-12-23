«Какая фемина». Дмитрий Губерниев оценил фото Юлии Ефимовой в эффектном платье
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новым фото с подписчиками. Спортсменка сфотографировалась в эффектном платье.
Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ефимовой
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фото Ефимовой, написав: «Какая фемина».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
«Мнемозина, я твой Зевс! Жди!» Дмитрий Губерниев оценил пляжное фото Юлии Ефимовой
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