Министр спорта РФ: Хабиб — величайший спортсмен. Но мало кто пишет о победе саночников

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, 10% опрошенных назвали чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба (8%). Также в первую пятёрку вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2%.

«Я в самом начале говорил, что опрос показывает интерес к занятиям спорту. Подход трансформировался от интереса к самообразованию через спорт. Может, это и явилось причиной снижения интереса к соревнованиям и высоким достиженям. Может, у нас слишком много спортсменов, у нас лидеры опроса представляют разные виды спорта.

Хабиб — величайший спортсмен, но о победе саночников мало говорили и писали. Наши газеты в основном освещают футбол и хоккей, но, с другой стороны, есть строчки, которые сложно прочитать. А есть большие фото, которые заходят в рейтинги. Это формирование общественного мнения. Нужно задуматься, это реально отражает ситуацию в спорте или это какой-то другой аспект», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.