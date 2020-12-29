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Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»

Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав команды на многодневку «Тур де Ски», сообщает пресс-служба ФЛГР в своём «инстаграме».

В состав мужской сборной России вошли: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.

В заявку женской команды включены: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия). Ранее стало известно, что от участия в многодневке отказалась сборная Норвегии.

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