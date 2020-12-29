Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам представил состав команды на многодневку «Тур де Ски», сообщает пресс-служба ФЛГР в своём «инстаграме».
В состав мужской сборной России вошли: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.
В заявку женской команды включены: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.
«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия). Ранее стало известно, что от участия в многодневке отказалась сборная Норвегии.
Юлия Ступак: «Тур де Ски», начинайся уже поскорее, прошу. Я домой хочу
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