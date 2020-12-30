Российские гандболисты уступили сборной Польши на товарищеском турнире
Мужская сборная России по гандболу потерпела поражение в матче с хозяевами соревнований на товарищеском турнире в Ястшембе-Здруе (Польша). Встреча завершилась со счётом 23:25.
Турнир проходит в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года. В стартовом матче соревнований сборная России со счётом 30:24 обыграла национальную команду Алжира.
С 6 по 8 января в Москве пройдёт товарищеский турнир с участием сборных Аргентины, Испании и России.
Чемпионат мира пройдёт с 14 по 31 января в Египте. Сборная России выступит на нём как «Команда Федерации гандбола России», вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР. На предварительном раунде соперниками россиян станут сборные Беларуси, Словении и Южной Кореи.
Российские гандболисты обыграли команду Алжира на товарищеском турнире в Польше
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
00:17
- 29 декабря 2020
-
21:05
-
20:23
-
19:46
-
18:52
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам