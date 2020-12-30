Российские гандболисты уступили сборной Польши на товарищеском турнире

Мужская сборная России по гандболу потерпела поражение в матче с хозяевами соревнований на товарищеском турнире в Ястшембе-Здруе (Польша). Встреча завершилась со счётом 23:25.

Турнир проходит в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года. В стартовом матче соревнований сборная России со счётом 30:24 обыграла национальную команду Алжира.

С 6 по 8 января в Москве пройдёт товарищеский турнир с участием сборных Аргентины, Испании и России.

Чемпионат мира пройдёт с 14 по 31 января в Египте. Сборная России выступит на нём как «Команда Федерации гандбола России», вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР. На предварительном раунде соперниками россиян станут сборные Беларуси, Словении и Южной Кореи.