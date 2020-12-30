Представители сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски»

Микроавтобус с представителями сборной России по лыжным гонкам попал в ДТП на границе Швейцарии и Италии, сообщает швейцарское издание Blick.

Инцидент произошёл в ночь с понедельника на вторник. Микроавтобус, в котором находились шесть человек, включая водителя, занесло на дороге, машина съехала по крутому берегу на лёд замёрзшего озера, который, к счастью, оказался достаточно прочным и не треснул.

На место происшествия оперативно выехали пожарные, скорая помощь и полиция. Сообщается, что обошлось без серьёзных травм, у одного из пассажиров — сотрясение мозга.

Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).

Видео можно посмотреть на канале Unica TV в YouTube.