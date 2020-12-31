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«Готовы сесть за клевету, мошенники?» Севастьянова поблагодарила Путина за новый закон

«Готовы сесть за клевету, мошенники?» Севастьянова поблагодарила Путина за новый закон
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что он подписал закон о лишении свободы слова за клевету, в соответствии с которым клевета в интернете будет наказываться лишением свободы до двух лет или штрафом до 1 млн рублей.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович! Замечательная новость к Новому году! Наконец-то появилась возможность действовать!

Ну что, мошенники, готовы сесть в тюрьму за свою клевету? Или удалите всё самостоятельно?» — написала Севастьянова в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/karolisha.s/?hl=ru

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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