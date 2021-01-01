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Иверсен: пусть Пеллегрино заткнётся и радуется. Не факт, что он ещё что-то завоюет

Иверсен: пусть Пеллегрино заткнётся и радуется. Не факт, что он ещё что-то завоюет
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен резко отреагировал на слова итальянца Федерико Пеллегрино. Последний раскритиковал норвежцев за решение не участвовать в «Тур де Ски».

«Словно сидишь в самолёте во время турбулентности. Пилот выпрыгивает с парашютом вместе со спортсменами из бизнес-класса, а мы, остальные спортсмены, должны пытаться спасти этот самолёт. Мне это кажется проявлением неуважения», — отмечал Пеллегрино.

«Без норвежцев у других лыжников будет больше возможностей взять призовые места. Когда мы вернёмся, шансов уже будет немного. У Пеллегрино серия побед. Вот пусть заткнётся и радуется. Не факт, что после „Тур де Ски“ он что-то ещё завоюет», — сказал Иверсен в интервью NRK.

Пеллегрино выиграл спринтерскую гонку «Тур де Ски», Большунов — второй
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