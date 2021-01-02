Александр Большунов выиграл классический масс-старт на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем. Это вторая гонка многодневки «Тур де Ски». Большунов первенствовал на спринтерском бонусе (4,5 км), взяв максимум очков, а после 10 км дистанции, уйдя в отрыв, снял вопрос о победителе.
Далее борьба шла только за второе и третье места на пьедестале. Со швейцарцем Дарио Колоньей медали оспаривали сразу три россиянина — Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. Но на последнем спуске перед стадионом Белов и Червоткин подрезали друг друга, оба упали. Якимушкин, объезжая их, выехал с трассы, но сумел финишировать третьим.
Позднее Червоткин был дисквалифицирован за создание помехи на трассе.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.09
2. Дарио Колонья (Швейцария) – отставание 23,5.
3. Иван Якимушкин (Россия) — +25,3.
4. Морис Манифика (Франция) — +27,7
5. Денис Спицов (Россия) — +34,4
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +36,3.
7. Илья Семиков (Россия) — +43,4
8. Евгений Белов (Россия) — +47,2...
13. Артём Мальцев (Россия) — +49,9...
Алексей Червоткин (Россия) — дисквалифицирован
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