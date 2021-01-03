Диггинс возглавила общий зачёт «Тур де Ски», Ступак поднялась на пятое место

Американка Джессика Диггинс, победившая в гонке преследования, возглавила общий зачёт многодневки «Тур де Ски».

Второе место занимает соотечественница Диггинс Роси Бреннен, третье — шведка Фрида Карлссон. Россиянка Юлия Ступак поднялась на пятое место, Татьяна Сорина осталась на седьмом. Две позиции потеряла Наталья Непряева, ставшая 11-й.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Общий зачёт. После двух гонок

1. Джессика Диггинс – 59,36

2. Роси Бреннен (обе — США) – отставание 0,5

3. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,10

4. Анамария Лампич (Словения) – 0,58

5. Юлия Ступак – 0,59...

7. Татьяна Сорина – 1,15...

11. Наталья Непряева – 1,34...

14. Алиса Жамбалова – 2,07

14. Яна Кирпиченко – 2,07...

26. Анна Нечаевская (все — Россия) – 3,45.