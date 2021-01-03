Диггинс возглавила общий зачёт «Тур де Ски», Ступак поднялась на пятое место
Американка Джессика Диггинс, победившая в гонке преследования, возглавила общий зачёт многодневки «Тур де Ски».
Второе место занимает соотечественница Диггинс Роси Бреннен, третье — шведка Фрида Карлссон. Россиянка Юлия Ступак поднялась на пятое место, Татьяна Сорина осталась на седьмом. Две позиции потеряла Наталья Непряева, ставшая 11-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Общий зачёт. После двух гонок
1. Джессика Диггинс – 59,36
2. Роси Бреннен (обе — США) – отставание 0,5
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,10
4. Анамария Лампич (Словения) – 0,58
5. Юлия Ступак – 0,59...
7. Татьяна Сорина – 1,15...
11. Наталья Непряева – 1,34...
14. Алиса Жамбалова – 2,07
14. Яна Кирпиченко – 2,07...
26. Анна Нечаевская (все — Россия) – 3,45.
Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Ступак — пятая, Сорина — седьмая
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