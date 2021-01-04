Азербайджанский шахматист Раджабов заплакал после победы над Ароняном в финале турнира

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов эмоционально отреагировал на победу в финале шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. В решающем противостоянии его соперником был армянин Левон Аронян.

В первый день финала Теймур победил со счётом 2,5-1,5, а во второй — 2-1. После завершения последней партии Раджабов заплакал.

«Это очень много значит для меня. Я не люблю показывать эмоции своим соперникам во время соревнований. Но после победы эмоций было очень много. Я не смог сдержать слёзы. Финал был очень напряжённый. Я был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.

Я хотел дать своей стране повод для гордости. У Ароняна была такая же цель. Я просто надеюсь, что мы сможем жить мирно", — приводит слова Раджабова NRK.

В матче за третье место россиянин Даниил Дубов уступил французу Максиму Вашье-Лаграву.