Дубов выиграл матч за третье место на Airthings Masters, победителем турнира стал Раджабов
Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл представителя Армении Левона Ароняна во втором матче финала шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. Таким образом, Раджабов стал чемпионом соревнований.
Раджабов во второй день победил Ароняна со счётом 2-1. В первый игровой день он был сильнее со счётом 2,5-1,5.
В матче за третье место россиянин Даниил Дубов уступил французу Максиму Вашье-Лаграву – 1,5-2,5. Днём ранее они сыграли вничью – 2-2. В полуфинале Дубов с общим счётом 1-5 проиграл Раджабову.
Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс. Раджабов за победу получит 60 тыс., Аронян – 40 тыс., Вашье-Лаграв – 25 тыс.
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