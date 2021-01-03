Дубов выиграл матч за третье место на Airthings Masters, победителем турнира стал Раджабов

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл представителя Армении Левона Ароняна во втором матче финала шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. Таким образом, Раджабов стал чемпионом соревнований.



Раджабов во второй день победил Ароняна со счётом 2-1. В первый игровой день он был сильнее со счётом 2,5-1,5.



В матче за третье место россиянин Даниил Дубов уступил французу Максиму Вашье-Лаграву – 1,5-2,5. Днём ранее они сыграли вничью – 2-2. В полуфинале Дубов с общим счётом 1-5 проиграл Раджабову.



Призовой фонд соревнований составляет $ 200 тыс. Раджабов за победу получит 60 тыс., Аронян – 40 тыс., Вашье-Лаграв – 25 тыс.