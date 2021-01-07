Ласицкене — о победе на «Рождественских стартах»: не хотела бы много говорить о результате

Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась эмоциями после победы на турнире «Рождественские старты», который проходит в Екатеринбурге. Также спортсменка рассказала о подготовке к зимнему сезону, которая осложнялась пандемией коронавируса.
«Что касается моего результата, то я не хотела бы об этом много говорить, потому что это был мой первый старт в сезоне. Я не расстроена, всё в порядке. Будем работать дальше, впереди у меня ещё много турниров. Всё идёт своим чередом, главное подготовиться как следует к летнему сезону.
Я никогда ранее не выступала здесь, на «Рождественских стартах». Я довольна, что мы начали год в Екатеринбурге в этом прекрасном манеже. Организация отличная, волонтёры очень сильно поддерживали. Всё было хорошо. Технически прошлый летний сезон был сложный, и это отразилось на подготовке к этой зиме. 2020 год показал, как мы зависим от своего плана, как важно вовремя выполнять всё то, что запланировал тренер. А в итоге система сбилась, и это повлияло на результаты. Но ни в коем случае нельзя уходить в негатив, отчаиваться. Нужно сейчас положить все силы, чтобы продолжать работать. Благо манежи работают, чтобы мы могли тренироваться, несмотря ни на что.
Что касается возможности моего участия в Олимпиаде в Токио, то это событие пока так далеко. Сейчас все мои мысли о зимнем сезоне, о подготовке. Из зимнего мы перетечём плавно в летний и там уже будем смотреть», — цитирует Ласицкене ТАСС.
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