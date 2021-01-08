В Нижнем Новгороде в Рождество произошёл пожар в квартире олимпийской чемпионки Шкурихиной

В квартире олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной в Нижнем Новгороде в рождественскую ночь произошёл пожар.
Трёхкомнатную квартиру спортсменка получила за победу на Олимпиаде-2008 в Пекине. В результате возникшего пожара полностью выгорела спальня, где, по словам спортсменки, находились самые ценные вещи, в том числе все деньги. Частично пострадала и ещё одна комната.
«У меня в комнате стояла церковная свеча, я её зажигаю на каждое Рождество. Может быть, кошка хвостом задела. Медаль была в этой комнате, лежала в шкафу. В шкафу всё обгорело, а она – ничего, совсем не пострадала. Это за Пекин медаль.
Огонь пошёл из розетки, рядом с которой стояла вешалка, где висели парадно-выходная одежда. Вещи загорелись", — приводит слова Шкурихиной РИА «Новости».
Когда после пожара спортсменка разместила на своей странице в «Инстаграме» фотографию из сгоревшей квартиры и попросила о помощи, многие поддержали Дарью, но нашлись люди, которые обвинили её в желании «сделать хайп» на этом происшествии.
«Это не хайп. В этой квартире жить сейчас нельзя. Здесь очень сильно пахнет гарью, здесь всё черным-черно… Я к соседям ходила, извинялась. Это морально очень тяжело… Я просто хотела показать, что такое может случиться с каждым, от этого никто не застрахован — будь ты олимпийский чемпион или простой человек.
Я даже не представляла, что такое огромное количество добрых людей. Ко мне только что пришёл мужчина из соседнего дома, принёс гречку, чай, макароны… Я отказывалась, но он сказал: «Я знаю, что такое пожар, чего стоит это всё восстановить», — сказала Шкурихина.
- 8 января 2021
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