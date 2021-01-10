Российские саночники выиграли командную эстафету на чемпионате Европы

Сборная России по санному спорту выиграла командную эстафету на чемпионате Европы, который проходит в Сигулде (Латвия). В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семён Павличенко и дуэт Всеволода Кашкина и Константина Коршунова.

Санный спорт. Чемпионат Европы. Сигулда, Латвия. Командная эстафета

1. Россия — 2 минуты 12,833 секунды

2. Латвия — +0,167

3. Германия — +0,189

Напомним, чемпионат Европы по санному спорту совмещён с шестым этапом Кубка мира.

Сегодня, 10 января, Татьяна Иванова, которая принимала участие в эстафете, стала чемпионкой Европы в одиночных соревнованиях. У 29-летней Ивановой эта победа стала пятой (2010, 2012, 2018, 2020, 2021) в одиночных соревнованиях на чемпионатах Европы. Помимо этого спортсменка является чемпионкой мира (2019) и Европы (2012, 2018) в эстафете.