Российские лыжники на ЧМ-2021 выступят как National athletes of Russia под флагом FIS

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта и с названием National athletes of Russia, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от главы Ассоциации лыжных видов спорта России, президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. На церемониях награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн FIS.
Российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и использовать национальный гимн в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 22 февраля по 7 марта. На турнире будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.
- 10 января 2021
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