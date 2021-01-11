Анжелика Сидорова начнёт сезон на всероссийском турнире в Новочебоксарске

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова сообщила, что начнёт зимний сезон на соревнованиях в Новочебоксарске.

«Как обычно не устояла и взяла билеты в Чебоксары. Придётся начать сезон пораньше. Суббота, 16 января, манеж Новочебоксарска, увидимся», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Сидорова выступает за Москву и одновременно с 2014 года за Чувашскую Республику. 16 января в Новочебоксарске пройдёт Кубок главы Чувашской республике, в котором примут участие как юниоры, так и взрослые спортсмены.

До решения World Athletics о судьбе ВФЛА Сидорова, как и другие российские легкоатлеты, не может выступать на международных соревнования даже в нейтральном статусе.