Чемпионка ОИ Каролина Севастьянова раскритиковала многодетных матерей

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему она занимается благотворительностью в отношении животных, игнорируя при этом многодетных матерей.
«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность. Мы живём не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребёнка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвёртого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?
Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперёд, как он будет содержать своего ребёнка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать. Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?» — написала она в «сториз» своего «инстаграма».
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