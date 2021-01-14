Американская гольфистка намекнула, что тестирование на COVID напоминает ей оральный секс

По словам американской гольфистки Пейдж Спиранак, мужчина во время прохождения орального теста на коронавирус может понять, что чувствует женщина, занимающаяся оральным сексом с партнёром.
Журналист, беседовавший со спортсменкой, сказал, что оральный способ прохождения теста на коронавирус является самым неприятным для него.
«Ну вот, теперь ты понимаешь, как себя чувствуют женщины», — приводит слова спортсменки New York Post.
Журналист попросил её пояснить, что она имеет в виду.
«Думаю, это само собой разумеется», — ответила Спиранак и продемонстрировала жест, имитирующий оральный секс.
«Парни такие милахи. У них что-то оказывается во рту, и они говорят: о нет, это неприятно. А когда девушка наклоняет голову, они говорят: это потрясающе», — сказала спортсменка.
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