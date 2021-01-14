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Американская гольфистка намекнула, что тестирование на COVID напоминает ей оральный секс

Американская гольфистка намекнула, что тестирование на COVID напоминает ей оральный секс
Другие / Прочие виды спорта 0
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По словам американской гольфистки Пейдж Спиранак, мужчина во время прохождения орального теста на коронавирус может понять, что чувствует женщина, занимающаяся оральным сексом с партнёром.

Журналист, беседовавший со спортсменкой, сказал, что оральный способ прохождения теста на коронавирус является самым неприятным для него.

«Ну вот, теперь ты понимаешь, как себя чувствуют женщины», — приводит слова спортсменки New York Post.

Журналист попросил её пояснить, что она имеет в виду.

«Думаю, это само собой разумеется», — ответила Спиранак и продемонстрировала жест, имитирующий оральный секс.

«Парни такие милахи. У них что-то оказывается во рту, и они говорят: о нет, это неприятно. А когда девушка наклоняет голову, они говорят: это потрясающе», — сказала спортсменка.

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