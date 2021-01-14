«Под эту песню умирали!» В Думе раскритиковали идею сделать «Катюшу» гимном России на ОИ

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев критически отреагировал на инициативу Олимпийского комитета России (ОКР) сделать песню «Катюша» гимном России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



«Это какой-то бред. Это песня была песней Великой Отечественной войны. Под эту песню люди умирали, шли вперёд, освобождали страну и страны от фашизма! Под эту песню многие теряли своих отцов и мужей. А сейчас ОКР вместо того, чтобы отстаивать наших спортсменов, предлагает это как гимн. В тот момент, когда всё просрали, что можно было просрать. За такое ОКР нужно разогнать к чёртовой матери и набрать новый. Совсем чушь какую-то придумали. Великую песню войны использовать для такого», — сообщил Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).