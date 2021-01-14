Юрий Лоза: гимн России никто не знает. А в «Катюше» девушка вышла и шарахнула по всем

Музыкант Юрий Лоза отреагировал на информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Наш гимн РФ никто не знает, никто не поёт, никто слов не знает. «Катюшу» будут петь с большим удовольствием. Это хорошая инициатива. «Катюша» сочетается со спортом, в словах нет никакой драмы. Там девушка вышла и шарахнула по всем. Всё нормально, классная идея», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).