Боярский: не согласен с выбором «Катюши» для гимна. Лучше взять «Вставайте, люди русские!»

Актёр театра и кино Михаил Боярский отреагировал на инициативу Олимпийского комитета России (ОКР) сделать песню «Катюша» гимном России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«С выбором «Катюши» не согласен. Она совсем не подходит. У меня совершенно другие ассоциации с этой песней. Я бы вряд ли что-то предложил, но уж лучше взять «Вставайте, люди русские!» Прокофьева. Мне кажется, она лучше походит», — сообщил Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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