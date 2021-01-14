Свищёв — о «Катюше» в качестве замены гимна России на ОИ: песня весёлая. Пятёрка ребятам

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал предложение заменить песней «Катюша» гимн России на крупных международных соревнованиях в ближайшие два года, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.



«Считаю, что гимн у России один. Но ситуация такова, что при вступлении судебного решения CAS мы должны соответствовать его требованию. А одно из требований, как нам известно, — это отсутствие гимна во время награждения.



Всем понятно, что «Катюша» — один из самых узнаваемых наших брендов, такой же, как и «Калашников». Для кого-то это может быть даже большим раздражителем, потому что эту песню знают и любят во всём мире.



Выбор хороший, пятёрка ребятам, которые скреатировали эту историю. Будем радостно под неё выходить, песня весёлая, добрая, любимая не только за рубежом, но и нами», — цитирует Свищёва Sport24.

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах