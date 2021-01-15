«Хамам нужно по-хамски отвечать». Евгений Трефилов — о решении CAS по России

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал публикацию полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Знаете, почему это раз за разом повторяется? Когда встречаешься с хамами, нужно по-хамски отвечать. В противном случае мы всё время будем виноваты. Мы постоянно почему-то оправдываемся. Пора уже занять более-менее строгую позицию.

Роль российского правительства? А почему о китайской делегации никто не заикается вообще? Они на своей домашней Олимпиаде в Пекине в 2008 году брали медали во всех дисциплинах, а на последующих Играх уже ничего. Там тоже всё очень непонятно, но их никто не трогает. Китай сейчас большая держава, поэтому на них никто не прыгает — вот и вся причина», — цитирует Трефилова News.ru.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.