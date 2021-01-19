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Россияне выступят на чемпионате мира по натурбану под своим национальным флагом

Россияне выступят на чемпионате мира по натурбану под своим национальным флагом
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российские спортсмены выступят на февральском чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны, информирует ТАСС. Это решение было принято Международной федерацей санного спорта (FIL).

«На чемпионате мира по натурбану в Умхаузене российские спортсмены будут соревноваться в обычном режиме под российским флагом, с российским гимном и в экипировке сборной России. У спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, не будет никаких ограничений», — сообщил представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи.

Чемпионат мира по натурбану пройдёт с 4 по 7 февраля в Умхаузене (Австрия).

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года
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