Россияне выступят на чемпионате мира по натурбану под своим национальным флагом

Российские спортсмены выступят на февральском чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны, информирует ТАСС. Это решение было принято Международной федерацей санного спорта (FIL).
«На чемпионате мира по натурбану в Умхаузене российские спортсмены будут соревноваться в обычном режиме под российским флагом, с российским гимном и в экипировке сборной России. У спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, не будет никаких ограничений», — сообщил представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи.
Чемпионат мира по натурбану пройдёт с 4 по 7 февраля в Умхаузене (Австрия).
Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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