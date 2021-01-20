Норвежская лыжница наконец получила призовые после дисквалификации Юлии Чекалёвой

Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген наконец получила призовые за победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году. В той гонке она заняла второе место, но позднее победительница — россиянка Юлия Чекалёва — была дисквалифицирована. Это случилось после публикации доклада Ричарда Макларена. Для Хаген эта победа стала единственной в Кубке мира.
«Я уже не ждала этих денег. Я даже не пыталась их получить, потому что это казалось невозможным», — рассказала Хаген в интервью Dagbladet.
Норвежский портал Dagbladet выяснил, что по вопросу призовых Международная федерация лыжного спорта возложила ответственность на норвежскую лыжную федерацию, но та, в свою очередь, сослалась на организаторов этапа в Рыбинске и Федерацию лыжных гонок России.
Затем норвежская лыжная федерация связалась с Dagbladet и предоставила обновлённые сведения. FIS потребовала у Чекалёвой вернуть призовые норвежской лыжной ассоциации. В итоге норвежка получила деньги.
«Это стало огромным бонусом, деньги пригодятся. Получить дополнительные средства в новом году — это просто прекрасно. Я не верила, что смогу получить эти деньги. Рада, что в конце концов всё было улажено», — сказала Хаген.
Примечательно, что финская лыжница Риита-Лииса Ропонен, поднявшаяся в результат отстранения Чекалёвой с третьего на второе место, получила призовые раньше Хаген.
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