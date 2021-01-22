Ступак показала фото в день рождения. Губерниев отреагировал

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 25 января, спортсменке исполнилось 26 лет.

«Мои 26. И всё, что я хочу себе пожелать, — это чтобы всегда в моей душе горел огонь — тот, который есть сейчас. Благодарю всех за поздравления, мои дорогие. P. S. Девочка танцует», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Комментарий к посту оставил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Здоровья! Скоро увидимся на ЧМ», — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Ступак не выступит на этапе Кубка мира в Лахти. Помимо неё соревнования пропустят Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова. По результатам двух тестов у Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки.