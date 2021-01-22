Немецкий журналист назвал бутафорской уловкой санкции против России на ЧМ по гандболу

Журналист немецкого издания Stuttgarter Nachrichten в статье «Причудливая игра в спортивную политику» назвал бутафорской уловкой и обманом санкции против России, которая, по решению спортивного арбитражного суда (CAS), не может выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года.
Выводы немецкий журналист делает на основании происходящего на чемпионате мира по гандболу в Египте — первом турнире, попавшем под санкции.
«Да, не было слышно ни гимна, не был виден национальный флаг. Но это всё — помимо названия. Вместо «России» команда официально участвует в чемпионате мира под названием «Российская федерация гандбола», и никого не интересует, что почти во всех опубликованных календарях, результатах и таблицах просто написано «Россия», — пишет журналист Stuttgarter Nachrichten.
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