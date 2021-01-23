Нечаевская: только вчера узнала, что бегу скиатлон. Конечно, была немного ошарашена

Российская лыжница Анна Нечаевская прокомментировала выступление в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Анна пришла к финишу 16-й.



«Буквально вчера за 20 минут до конца тренировки узнала, что бегу сегодня скиатлон. Конечно, была немного ошарашена. Люблю скиатлон, в «классике» у меня бывают провалы. Но сегодня была такая погода, мы бежали на жидкой мази, лыжи хорошо сработали. Самое главное, после «Тур де Ски» отдохнула немного. Сегодня у меня было хорошее самочувствие. Можно было бороться», — сказала Нечаевская в эфире «Матч ТВ».



Напомним, по итогам гонки весь пьедестал заняли норвежские лыжницы. Победу одержала Терезе Йохауг. Второй стала Хелене Марие Фоссесхолм. Хейди Венг финишировала третьей.



Лучший результат среди российских лыжниц показала Наталья Непряева, пришедшая к финишу шестой.

Юлия Ступак опустилась на третье место в общем зачёте Кубка мира