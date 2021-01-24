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Финский журналист: поведение Большунова не удивляет. Он совершенно не умеет проигрывать

Финский журналист: поведение Большунова не удивляет. Он совершенно не умеет проигрывать
Другие / Лыжный спорт 0
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Пекка Холопайнен, обозреватель Ilta-Sanomat, прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Поведение Большунова не удивляет. Мы такое уже видели. Он совершенно не умеет проигрывать. Подобное поведение чрезвычайно непрофессионально. В профессиональном спорте такое недопустимо, максимум на хоккейном катке», — прокомментировал Холопайнен.

При этом россияне всё равно завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

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