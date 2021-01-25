Шишкарёв: есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство сборной

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил о влиянии потусторонних сил на руководство сборной России во время чемпионата мира в Египте. Вчера, 24 января, подопечные Велимира Петковича проиграли шведам со счётом 20:34 и не смогли выйти в четвертьфинал.
«Будем разбираться, на исполкоме ФГР предстоит серьёзный разговор по поводу выступления мужской сборной России на чемпионате мира. К сожалению, мы знаем и есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство командой со стороны. Кому-то неймётся давать свои советы. Тренер у нашей команды один — Велимир Петкович, он с командой на площадке в Египте. У нас не может быть тренера где-то вдали, в космосе или Подмосковье.
Влияние потусторонних сил мы конкретизируем на исполкоме, который пройдёт в начале февраля. Пришло время проанализировать, почему мы так выступаем на мужском уровне, и хорошо ли доминирование одной команды в течение 17-18 лет и выжигание всего вокруг. Результат мы видим. Даже те, кто доминирует, не могут показать достойную игру», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».
С 2002 года чемпионом России становились только «Чеховские медведи». Главным тренером и президентом этого клуба является Владимир Максимов.
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