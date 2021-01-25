Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шишкарёв: есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство сборной

Шишкарёв: есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство сборной
Другие / Гандбол 0
Аудио-версия:

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил о влиянии потусторонних сил на руководство сборной России во время чемпионата мира в Египте. Вчера, 24 января, подопечные Велимира Петковича проиграли шведам со счётом 20:34 и не смогли выйти в четвертьфинал.

«Будем разбираться, на исполкоме ФГР предстоит серьёзный разговор по поводу выступления мужской сборной России на чемпионате мира. К сожалению, мы знаем и есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство командой со стороны. Кому-то неймётся давать свои советы. Тренер у нашей команды один — Велимир Петкович, он с командой на площадке в Египте. У нас не может быть тренера где-то вдали, в космосе или Подмосковье.

Влияние потусторонних сил мы конкретизируем на исполкоме, который пройдёт в начале февраля. Пришло время проанализировать, почему мы так выступаем на мужском уровне, и хорошо ли доминирование одной команды в течение 17-18 лет и выжигание всего вокруг. Результат мы видим. Даже те, кто доминирует, не могут показать достойную игру», — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».

С 2002 года чемпионом России становились только «Чеховские медведи». Главным тренером и президентом этого клуба является Владимир Максимов.

Россия вылетела с чемпионата мира. Надо было побеждать, а нас разгромили
Российские гандболисты вообще не сопротивлялись в игре со шведами, представ дворовой детской командой, которая сыграла со взрослыми.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021