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Велимир Петкович: некоторые из гандболистов в сборную приглашаться больше не будут

Велимир Петкович: некоторые из гандболистов в сборную приглашаться больше не будут
Другие / Гандбол 0
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Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о причинах поражения своих подопечных в матче со сборной Швеции (20:34), после чего национальная команда завершила выступление на чемпионате мира в Египте.

«Если говорить о физической составляющей, то, к сожалению, мы пока просто не можем тянуть длинные турниры. Вчера шведы нам очень хорошо показали, что такое современный гандбол на высоких скоростях. Я и дальше продолжу работать в первую очередь над этим компонентом игры, кто бы что ни говорил и ни советовал. Без скорости на высоком уровне делать нечего. Шесть игр за десять дней оказались для нас неподъёмной нагрузкой и в физическом, и в эмоциональном плане.

Я не тот тренер, который в неудачах будет обвинять своих игроков. Да, некоторые из них в сборную приглашаться больше не будут. Думаю, они сами чувствуют, кто это. В то же время команда показала: мы можем играть на самом высоком уровне. Но работы предстоит непочатый край. Очень многое нужно поменять», — приводит слова Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

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