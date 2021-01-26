Стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2021 по гандболу

На проходящем в Египте чемпионате мира по гандболу 2021 года по завершению групповой стадии турнира определились все участники 1/4 финала.

Так, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Испания – Норвегия;

Дания – Египет;

Франция – Венгрия;

Швеция – Катар;

Встречи пройдут в среду, 27 января.

Напомним, что сборная России выступала в группе IV и заняла в ней 4-е место из 6, набрав 5 очков в 5 встречах. Подопечные Владимира Петковича на старте турнира разошлась миром со сборной Беларуси (32:32), после чего одержала две победы – над Словенией (31:25) и Южной Кореей (30:26), далее состоялось первое поражение – в игре с Египтом (23:28), а затем заключительная победа над Северной Македонией (32:20). В заключительной игре россияне уступили Швеции – 20:34.