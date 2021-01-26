Стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2021 по гандболу

На проходящем в Египте чемпионате мира по гандболу 2021 года по завершению групповой стадии турнира определились все участники 1/4 финала.
Так, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Испания – Норвегия;
Дания – Египет;
Франция – Венгрия;
Швеция – Катар;
Встречи пройдут в среду, 27 января.
Напомним, что сборная России выступала в группе IV и заняла в ней 4-е место из 6, набрав 5 очков в 5 встречах. Подопечные Владимира Петковича на старте турнира разошлась миром со сборной Беларуси (32:32), после чего одержала две победы – над Словенией (31:25) и Южной Кореей (30:26), далее состоялось первое поражение – в игре с Египтом (23:28), а затем заключительная победа над Северной Македонией (32:20). В заключительной игре россияне уступили Швеции – 20:34.
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