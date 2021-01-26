Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation). Об этом собщает ТАСС, ссылаясь на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).
При этом не исключается, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» заменят на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Однако аббревиатура RSA совпадает с сокращённым названием команды ЮАР (Republic of South Africa).
Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения прозвучит гимн организации.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
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