Александра Солдатова: уникальность Алины Кабаевой — в её способности влюблять в себя

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос, в чём, по её мнению, заключается уникальность олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира Алины Кабаевой.

«Уникальность Алины Кабаевой — в её способности влюблять в себя, наверное. Каждое выступление, которое я смотрела, каждый раз, когда я встречала её вживую, где-то её видела или слышала, она всегда на позитиве, она всегда улыбается.

Видно, что она солнечный, открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у неё раньше. Просто одно удовольствие смотреть. Но при этом она реально делала прям очень сложные вещи», — рассказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.