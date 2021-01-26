Александра Солдатова: уникальность Алины Кабаевой — в её способности влюблять в себя

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос, в чём, по её мнению, заключается уникальность олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира Алины Кабаевой.
«Уникальность Алины Кабаевой — в её способности влюблять в себя, наверное. Каждое выступление, которое я смотрела, каждый раз, когда я встречала её вживую, где-то её видела или слышала, она всегда на позитиве, она всегда улыбается.
Видно, что она солнечный, открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у неё раньше. Просто одно удовольствие смотреть. Но при этом она реально делала прям очень сложные вещи», — рассказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 26 января 2021
-
13:14
-
13:13
-
12:07
-
12:00
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
10:34
-
10:01
-
09:55
-
09:00
-
01:29
-
00:41
- 25 января 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:13
-
23:05
-
22:34
-
21:05
-
21:00
-
20:29
-
20:10
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
18:51
-
17:54
-
17:34
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:48