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Бородавко — об инциденте на эстафете: Большунов уже поставил точку и перевернул страницу

Бородавко — об инциденте на эстафете: Большунов уже поставил точку и перевернул страницу
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением об инциденте, произошедшем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Психологическое состояние Большунова нормальное. В этом он уже поставил точку и перевернул страницу. Уже нет смысла напоминать от этом. Нужно смотреть вперёд.

Гонки будут в пятницу, субботу и воскресенье. Готовимся, проделана определённая работа.

Что касается извинений Большунова, то считаю, что это правильное решение. Хамство нигде не поощрялось и не поощряется», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент на этапе Кубка мира в Лахти
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