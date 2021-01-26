Бородавко — об инциденте на эстафете: Большунов уже поставил точку и перевернул страницу

Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением об инциденте, произошедшем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.



«Психологическое состояние Большунова нормальное. В этом он уже поставил точку и перевернул страницу. Уже нет смысла напоминать от этом. Нужно смотреть вперёд.



Гонки будут в пятницу, субботу и воскресенье. Готовимся, проделана определённая работа.



Что касается извинений Большунова, то считаю, что это правильное решение. Хамство нигде не поощрялось и не поощряется», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Александр Большунов прокомментировал скандальный инцидент на этапе Кубка мира в Лахти