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Губерниев: фуросемид? Худеть собрался Шубенков?

Губерниев: фуросемид? Худеть собрался Шубенков?
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщения СМИ о положительном допинг-тесте чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«Если честно, я в полном ужасе. Шубенков… Фуросемид? Мочегонное средство? Худеть собрался Шубенков? Или что ещё — что-то маскировать? Фуросемид? Этому лекарству сто лет в обед. Ребят, если честно, я…» — сказал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

30-летний Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты, трёхкратный чемпион Европы. Он является единственным спринтером в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

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Источник: Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест
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