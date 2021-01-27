Юрист Пацев заявил, что Шубенков может избежать санкций, несмотря на приём фуросемида

Юрист Артём Пацев прокомментировал сообщения СМИ о положительном допинг-тесте чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«Даже не могу припомнить, когда легкоатлеты намеренно принимали фуросемид и чтобы именно на этот препарат проба давала положительный результат. Я бы сразу отмёл вариант, что это сознательное применение. Мне кажется, что это был загрязнённый фуросемидом препарат или ещё что-то в таком роде. Это какой-то сюрреализм. Если это правда и если это загрязнённая добавка, то надо смотреть конкретные обстоятельства дела. Санкций вообще может не быть, если будет доказано, что нет вины спортсмена, что нет никакой халатности. А если установится, что халатность имела место, то уже санкции будут. Плюс очень многое зависит от разных факторов, поэтому конкретный прогноз дать тяжело», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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