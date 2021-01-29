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Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне, опередив Крюгера на 1,8 секунды

Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне, опередив Крюгера на 1,8 секунды
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды.

Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.

Кубок мира по лыжным гонкам. Фалун (Швеция). Мужчины. Индивидуальная гонка (15 км коньковым ходом)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1,8
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +23,9
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +25,1
5. Иван Якимушкин (Россия) — +51,7
6. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — +55,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Фалун, Швеция
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
29 января 2021, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Россия
32:33.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+1.8
3
Сьюр Рёте
Норвегия
+23.9
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