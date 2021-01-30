Тренер сборной России назвал условия, при которых Устюгов может поехать на чемпионат мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, работающий в группе Маркуса Крамера, прокомментировал выступление Сергея Устюгова в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Двукратный чемпион мира пришёл к финишу с седьмым временем.
«Устюгов выступил достаточно неплохо — попал в десятку сильнейших. Всю гонку просидел и никуда не вылазил, ждал момента на финише. В итоге выждал и достойно себя показал.
У Сергея сейчас не лучшая форма, но с каждым стартом он набирает. До чемпионата мира есть время, будут гонки в чешском Нове-Место — он ещё там может выступить. Показав достойный результат в Чехии, Устюгов может поехать на чемпионат мира», — сказал Турышев в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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