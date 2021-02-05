Елена Исинбаева показала, как идеально выполнить «планку»
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева показала, как правильно выполнять базовое гимнастическое упражнение «планка».
«Это идеальное исполнение «планки». Если вы своё утро начали именно с этого упражнения, внимательно присмотритесь! Спина должна быть округлена, ягодицы подтянуты, таз на одном уровне со спиной, живот втянут, ноги прямые. Кажется, пустяковое упражнение, но при неправильном исполнении может заболеть спина», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
Исинбаева — член Международного олимпийского комитета (МОК), входит в комиссию спортсменов.
«Готова украсить ваши обложки!» Елена Исинбаева обратилась к модным журналам
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
20:10
-
19:46
-
18:49
-
18:23
-
15:59
-
15:00
-
14:22
-
13:35
-
13:28
-
13:04
-
13:00
-
11:27
-
10:16
-
09:18
- 4 февраля 2021
-
20:54
-
20:13
-
18:32
-
16:26
-
16:04
-
14:17
-
13:30
-
11:28
-
11:05
-
10:09
- 3 февраля 2021
-
22:12
-
18:18
-
16:56
-
16:40
-
16:07
-
15:38
-
15:29
-
14:52
-
14:38
-
14:30
-
12:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам