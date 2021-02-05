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Елена Исинбаева показала, как идеально выполнить «планку»

Елена Исинбаева показала, как идеально выполнить «планку»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева показала, как правильно выполнять базовое гимнастическое упражнение «планка».

«Это идеальное исполнение «планки». Если вы своё утро начали именно с этого упражнения, внимательно присмотритесь! Спина должна быть округлена, ягодицы подтянуты, таз на одном уровне со спиной, живот втянут, ноги прямые. Кажется, пустяковое упражнение, но при неправильном исполнении может заболеть спина», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева — член Международного олимпийского комитета (МОК), входит в комиссию спортсменов.

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