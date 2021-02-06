Вяльбе объяснила, почему не называет состав на чемпионат мира — 2021

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему пока не может назвать состав национальной команды на чемпионат мира.

«Состава на чемпионат мира пока нет. Претендует ли на взрослый турнир кто-то из числа тех, кто сейчас выступает на молодёжном чемпионате мира? Да, конечно. Именно по этой причине мы пока не можем назвать состав на чемпионат мира», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Вяльбе сообщила, что травмированные Наталья Непряева и Татьяна Сорина выступят на чемпионате мира, а Сергей Устюгов сообщил, что точно побежит классический спринт.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Вяльбе: Непряева и Сорина будут участвовать в чемпионате мира