«Ростов-Дон» на выезде уступил «Криму» в Лиге чемпионов

Российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде проиграл словенскому «Криму» со счётом 27:28 в матче группового этапа женской Лиги чемпионов. Победу хозяйкам площадки в концовке поединка принёс бросок Осеан Серсьен-Юголен. Самой результативной в составе российской команды стала Полина Кузнецова, забившая 8 мячей. Четыре раза отличилась Анна Вяхирева.
После десяти матчей «Ростов-Дон», имея в активе 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Крим» с 7 баллами идёт седьмым.
Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт 10 февраля в гостях с норвежским клубом «Вайперс».
В Лиге чемпионов выступает также российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А
«Крим» (Словения) — «Ростов-Дон» (Россия) — 28:27 (17:15)
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