Алексеев оценил своё назначение на должность главного тренера женской гандбольной сборной

Алексей Алексеев, который стал новым главным тренером женской сборной России по гандболу, прокомментировал назначение на должность.
«Для любого тренера возглавить сборную — мечта. Особенно сборную с такими традициями. Плох солдат, который не хочет стать генералом. Постараюсь оправдать доверие.
В ближайших планах подготовка и участие в квалификации на Олимпиаду, куда мы должны попасть, плюс квалификация на чемпионат мира 2021 года. Хочется пройти успешно, чтобы первый блин не был комом. Планка у нас всегда высокая, мы олимпийские чемпионы. Звание даётся навсегда. Хочется держать эту планку, болельщики этого ждут. Не хватило немного в том году.
Сборная у нас сильная, будем работать, чтобы не повторять ошибок. Со всеми девчонками отношения хорошие. Буду надеяться на их помощь, потому что есть много опытных игроков, которые помогут мне. Сработаемся», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.
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