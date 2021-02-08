Кершоу: Большунов способен повторить достижение Смирнова 1995 года

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу высказал мнение о решении российского лыжника Александра Большунова, досрочно завоевавшего «Большой хрустальный глобус», перед чемпионатом мира пропустить этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Месте.

«Лучший лыжник современности Александр Большунов целенаправленно пропускает этапы Кубка мира. Поставьте себя на место норвежцев. Вы понимаете, что ваш главный раздражитель исчез, позабыв о Кубке мира. Собственно, он уже выиграл Кубок мира, борьба там завершена. Его не было в Ульрисехамне, и он не поедет в Нове-Место. При этом у него в багаже россыпь серебряных медалей с прошлого чемпионата мира.

Большунов способен повторить достижение Владимира Смирнова 1995 года, когда тот выиграл почти все индивидуальные золотые медали. Это чертовски умное решение — взять паузу, подышать и наконец-то тщательно подготовиться к чемпионату мира вместо того, чтобы гоняться каждую неделю. Раньше Александр постоянно работал на пределе — и перед Олимпиадой-2018, и перед чемпионатом мира—2019. Но он голоден до золота и выступает лучше всех в последние два года.

Когда я услышал, что Большунов решил пропустить несколько недель, то подумал: «Боже мой, что же нас ждёт на чемпионате мира!» Александр будет чрезвычайно хорош там. Если ещё и Устюгов сохранит форму, командный спринт будет превосходным. Устюгов и Большунов против норвежцев. Ох, это будет классно! Я не самый большой поклонник командного спринта, но, думаю, на чемпионате мира нас ждёт суперзрелище", — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

На чемпионате мира 1995 года в канадском городе Тандер-Бей советский лыжник Владимир Смирнов, выступавший за Казахстан, завоевал медали во всех личных гонках – три золота и бронзу.