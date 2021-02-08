Алия Мустафина: для меня стать тренером — это не про получать зарплату

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подтвердила, что возглавила молодёжную сборную России.

«Да, теперь я исполняющий обязанности старшего тренера молодёжного состава по спортивной гимнастике!!!

Это очень крутой для меня шаг, было очень страшно, но только первую неделю! Потом я втянулась и начала понимать, что к чему! Обещать ничего не буду, кроме того, что себя отдам этому делу, а в данный момент этим детям, всю, всю себя, все свои знания, буду делиться умениями и мыслями!

И хочу сказать, я согласилась на эту работу не потому, что я мечтала и грезила этим, а потому что поняла, что желаю гимнастике лучшее, и, надеюсь, я смогу это дать.



Для меня стать тренером — это не про получать зарплату, для меня куда важнее внести вклад в развитие гимнастики, а тем более важно, потому что это касается детей. Когда ты делаешь что-то ради большой цели, а не ради своей выгоды, кажется, это должно привести к успеху, согласны?» — написала Мустафина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алии Мустафиной в «Инстаграме».