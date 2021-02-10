«Ростов-Дон» обыграл «Вайперс» в Лиге чемпионов и лидирует в группе
Российский «Ростов-Дон» на выезде одержал победу над норвежским клубом «Вайперс» со счётом 24:23 в матче группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу. Лучшим бомбардиром матча стала Анна Вяхирева, в активе которой пять точных бросков. По 4 раза отличились Владлена Бобровникова и Полина Кузнецова.
После 13 матчей «Ростов-Дон», набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы А. Вторым идёт «Мец» (18 очков), третьим – «Бухарест» (17). «Вайперс» с 14 очками занимает пятое место.
В заключительном матче группового этапа «Ростов-Дон» 13 февраля примет на своей площадке венгерский «Ференцварош».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 13-й тур
«Вайперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:24 (16:15)
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