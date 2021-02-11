Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере не состоятся
Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере (Норвегия) не состоятся, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии из-за пандемии коронавируса. Новые даты и место проведения будут объявлены позднее.
Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был проходить с 12 по 14 марта, в Лиллехаммере — с 19 по 21 марта.
Напомним, из-за коронавируса норвежские лыжники пропустили декабрьские этапы Кубка мира. Помимо этого, сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски», поскольку соревнования пройдут не в одном городе, а в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.
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