Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере не состоятся

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене и Лиллехаммере (Норвегия) не состоятся, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной послужил новый протокол безопасности, введённый в Норвегии из-за пандемии коронавируса. Новые даты и место проведения будут объявлены позднее.

Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был проходить с 12 по 14 марта, в Лиллехаммере — с 19 по 21 марта.

Напомним, из-за коронавируса норвежские лыжники пропустили декабрьские этапы Кубка мира. Помимо этого, сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски», поскольку соревнования пройдут не в одном городе, а в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.